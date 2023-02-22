Суд в Подмосковье посмертно освободил неонациста Тесака от уголовного преследования

Уголовное преследование покончившего с собой в СИЗО члена запрещенной организации «Реструкт», неонациста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, прекратил подмосковный Мытищинской горсуд по ходатайству его отца. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

«В заявлении автор согласился с прекращением уголовного преследования сына в связи с его смертью. Согласно законодательству, подобная мотивировка является нереабилитирующим обстоятельством — ранее родственники Тесака категорически отказывались от подобного варианта», — пишет издание.

По словам адвоката Алексея Михальчика, после того, как суд в конце 2022 года отклонил ходатайство родных о необходимости посмертного рассмотрения дела Тесака, его доверители «утратили интерес к процессу» и сослались на неудобства, связанные с приездами на судебные заседания. Михальчик подчеркнул, что поэтому и «было принято общее решение дать согласие на прекращение дела».

16 сентября 2017 года Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. В его камере было найдено три предсмертные записки. Официальная версия смерти — самоубийство.

Уголовное дело было возбуждено 6 сентября 2007 года, после размещения в интернете видеозаписи жестокого убийства двоих мужчин в парке «Лосиный Остров», недалеко от Мытищ. По версии следствия, в 2003 году Тесак и его соратники расправились с четырьмя мигрантами в Смоленской области и Сергиево-Посадском городском округе. В 2007 году жертвами в Мытищах стали еще два человека.