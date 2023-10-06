Теща рэпера Басты рассказала об отношениях со своим зятем

Режиссер и журналист Татьяна Пинская рассказала «Мосленте» об отношениях со своим знаменитым зятем — рэпером Бастой (Василием Вакуленко). В 2009 году ее дочь Елена вышла замуж за популярного музыканта.

«У нас с Васей нормальные отношения. Я к ним в семью не лезу, они с Леной, мой дочкой, меня поддерживают, если надо», — сказала Пинская.

Героиня интервью отметила, что Вакуленко заботился о ней во время тяжелой болезни. «Вася очень включился, помогал. Всех на уши поставил. Наверное, так и должно быть в настоящей семье», — поделилась она.

Ранее Елена Вакуленко рассказала, что муж очень внимателен к ней даже после долгих лет брака. Она похвасталась, что недавно получила в подарок от супруга автомобиль Rolls-Royce Cullinan.