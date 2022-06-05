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Тиктокерша из Замбии заявила о шоке от россиян

Тиктокерша из Замбии заявила о шоке от россиян
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Студентка столичного РУДН, тиктокерша, переехавшая в Москву уроженка Замбии Масилисо Лутумба заявила «Мосленте» о шоке от россиян.

«Я сильно удивилась, когда узнала, что в России есть люди, которые разговаривают на других языках — чеченском, татарском, казахском… Поразительно, что одни россияне могут не понимать других», — призналась блогер-миллионник из Африки.

Также собеседницу «Мосленты» шокировало, когда в одном из дорогих ресторанов столицы ей предложили сырое мясо. «Кажется, оно называется тар-тар. Я была в шоке, что такое можно есть! Но попробовала», — рассказала она.

Ранее о менталитете русских женщин высказалась певица Перукуа, несколько лет назад переехавшая в Москву из родной Австралии.

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