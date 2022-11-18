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14:49, 18 ноября 2022
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Тимур Батрутдинов перечислил главные качества «идеальной женщины»

Тимур Батрутдинов перечислил главные качества «идеальной женщины»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главные качества «идеальной женщины» перечислил в интервью «7Дней» российский шоумен и комик Тимур Батрутдинов. Он отметил, что его будущая избранница должна обладать не только привлекательной внешностью, черты характера тоже важны.

«Чтобы в девушке совпало все и сразу, такое еще надо поискать. Ищу до сих пор, не сдаюсь. Я же все-таки джентльмен, значит, рядом со мной будет настоящая леди», — объяснил он.

Комик подчеркнул, что женщина, с которой он готов связать свое будущее, не должна быть медийной персоной. При этом она должна с понимаем относиться к особенностям его профессии и не быть ревнивой.

Батрутдинов уточнил, что с его стороны он обещает хранить верность женщине, так как «давно вырос из пубертатных штанишек».

Ранее священник раскрыл формулу крепких отношений. «Это уважение — доверие — душевная близость», — отметил он.

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