Tinder перестал работать на территории России

Популярное у жителей страны приложение для онлайн-знакомств Tinder перестало работать на территории России в пятницу, 30 июня. Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении указано, что с этого дня россияне больше не могут пользоваться сервисом или войти в свой аккаунт, находясь на территории страны. Кроме того, российских пользователей предупредили, что их платные подписки перестанут продлеваться автоматически.

Ранее москвички поделились своим опытом знакомств в Tinder. У большинства из них он оказался негативным.