Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым уехали в Канаду

Телеведущая Регина Тодоренко с мужем певцом Владом Топаловым и трехлетним сыном улетели в Канаду. Об этом звездная пара рассказала на своих страницах в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист опубликовал семейные фото из Ванкувера, а его супруга написала, что решение об отъезде в Канаду было спонтанным, и обещала подписчикам позже обо всем рассказать.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что Тодоренко с семьей покинула Россию и уехала на Бали.