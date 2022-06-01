Люди
Сегодня в 11:20
1 мин.

Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым уехали в Канаду

Телеведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым уехали в Канаду
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущая Регина Тодоренко с мужем певцом Владом Топаловым и трехлетним сыном улетели в Канаду. Об этом звездная пара рассказала на своих страницах в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист опубликовал семейные фото из Ванкувера, а его супруга написала, что решение об отъезде в Канаду было спонтанным, и обещала подписчикам позже обо всем рассказать.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что Тодоренко с семьей покинула Россию и уехала на Бали.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.