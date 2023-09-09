Тодоренко рассказала о совмещении материнства с работой

О совмещении материнства с работой над шоу «Руссо экспрессо» рассказала в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко. Во время съемок сын Мир путешествовал вместе с ней.

«Почти весь сезон наших путешествий по России мы сняли вместе с младшим сыном. Каждое мое утро начиналось с кормления сыночка и времени вместе с ним. Это было фантастическое время вдвоем, а потом приходила няня», — рассказала Тодоренко в сторис.

Она уточнила, что находилась наедине с сыном с 6:00 до 9:00 ежедневно, а потом отправлялась на работу. В обед она навещала сына для кормления или отправляла молоко вместе с водителем.

«Надеюсь, для Мируси жизнь в гостиницах с мамой была гораздо лучше, чем дома без мамы», — добавила телеведущая.

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