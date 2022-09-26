Тодоренко рассказала о разном отношении к женщинам с детьми во время перелетов

О разном отношении людей к к женщинам с детьми во время перелетов рассказала в личном Telegram-канале телеведущая Регина Тодоренко на примере своего полета с сыновьями.

«Когда я зашла на борт, пара преклонного возраста посмотрела на меня своими округлившимися глазами и успела заметить: "Ооо, она одна с двумя детьми??? о, Боже, еще и младенец!!!" Была и добрая женщина, которая подошла ко мне во время укачивания кричащего Мируси, и предложила накапать ему нурофенчика или успокоительного, а то своему она уже накапала, чтоб спокойный был в полете», — написала знаменитость.

При этом Тодоренко выразила благодарность экипажу. По ее словам, ее всю дорогу поддерживали, помогали с детьми, ухаживали и даже приглядывали за каждым из малышей, когда она отлучалась с другим.

«Все мы очень разные и методы успокоения детей — тоже разные, но порой бывает обидно видеть осуждающие взгляды», — добавила Регина. Она отметила, что дает карт-бланш на просмотр мультиков во время полетов своему старшему сыну Майклу.

Ранее Регина Тодоренко поделилась советом по воспитанию детей. Она рассказала, что нашла интересное высказывание в одной из прочитанных книг.