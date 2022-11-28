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18:09, 28 ноября 2022
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Тодоренко раскрыла базовое правило совмещения родительства и работы

Тодоренко раскрыла базовое правило совмещения родительства и работы
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Главное правило совмещения родительства и работы раскрыла в истории на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Регина Тодоренко.

Подписчики поинтересовались у знаменитости, с кем она оставляет сыновей при сохранении такого плотного рабочего графика — и у нее, и у отца мальчиков певца Влада Топалова. «Старший обычно ходит в сад или с нами на работу, а младший — всегда со мной», — написала Тодоренко.

При этом телеведущая отметила, что успевает кормить младенца грудью. В присмотре за детьми помогает няня, уточнила она.

Ранее Тодоренко показала процесс кормления новорожденного сына во время репетиций. Фолловеры в комментариях восхитились упорством и работоспособностью телеведущей.

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