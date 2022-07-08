Регина Тодоренко двумя словами описала свою беременность

Телеведущая Регина Тодоренко, находящаяся на девятом месяце беременности, поделилась своей фотографией в личном Telegram-канале. Состояние в ожидании ребенка она описала двумя словами.

«Все бесит», — коротко передала свое настроение селебрити в подписи к снимку. Фото Тодоренко с округлившимся животом набрало более трех тысяч положительных реакций.

Ранее телеведущая намекнула на приближение родов в своем блоге. Тодоренко продемонстрировала подписчикам фото помещения с широкой кроватью, детской люлькой, надувным бассейном и несколькими гимнастическими мячами. Фолловеры предположили, что это комната для родов.