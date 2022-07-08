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Регина Тодоренко двумя словами описала свою беременность
Кадр: Telegram-канал «Регина Путешественница»
Телеведущая Регина Тодоренко, находящаяся на девятом месяце беременности, поделилась своей фотографией в личном Telegram-канале. Состояние в ожидании ребенка она описала двумя словами.
«Все бесит», — коротко передала свое настроение селебрити в подписи к снимку. Фото Тодоренко с округлившимся животом набрало более трех тысяч положительных реакций.
Ранее телеведущая намекнула на приближение родов в своем блоге. Тодоренко продемонстрировала подписчикам фото помещения с широкой кроватью, детской люлькой, надувным бассейном и несколькими гимнастическими мячами. Фолловеры предположили, что это комната для родов.