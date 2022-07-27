Тодоренко рассказала о поддержке старшего сына после рождения младшего

О поддержке со стороны своего старшего сына Михаила после рождения младшего, Мира, рассказала в личном Telegram-канале певица и телеведущая Регина Тодоренко.

«"Теперь я старший брат", — заголосил Мишель, когда увидел малыша впервые. Его переполняла такая гордость! Наш с Владиславом Михайловичем (супруг Тодоренко, певец Влад Топалов. — прим. «Мосленты») маленький сынок за считаные секунды повзрослел, стал осознаннее», — поделилась телеведущая.

Тодоренко рассказала, что еще беременной готовила старшего ребенка к рождению малыша. «Я говорила ему, что может наступить момент, когда маму нужно будет оставить одну, что, возможно, мама будет издавать разные странные звуки. И если ему захочется уйти и заняться своими делами, он может смело приступать к задуманному. Но Мишка не хотел уходить, он изъявил желание быть рядышком: "Я буду поддерживать тебя, мамочка". А я радовалась, что даже в схватках могу поиграть с сыном», — написала она.

После появления Мира на свет Михаил очень обрадовался и обещал его защищать, продолжила Тодоренко. Ни о какой ревности между братьями, по ее словам, речи сейчас не идет.

«Но за время беременности я узнала, что с появлением младших старшие дети вновь мечтают стать маленькими. Поэтому теперь, если Миша хочет побыть маленькой лялей, мы его всячески поддерживаем: хочешь соску — бери, хочешь лежать в пеленочке — пожалуйста, хочешь к маме и папе на ручки — мы с радостью, хочешь снова в коляску — можем покатать», — заявила звезда.

Тодоренко и Топалов не требуют от старшего сына взрослых поступков. Они, наоборот, стараются уделять ему еще больше времени, чем раньше, читают терапевтические сказки, говорят, что ничего не изменилось, просто любви в их семье стало еще больше.

Ранее Тодоренко поделилась подробностями вторых родов. Она сообщила, что во время схваток находилась в спортзале.