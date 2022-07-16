Регина Тодоренко опубликовала видео с родов

«На этом видео я проживаю одну из схваток! Каждой женщине желаю рожать легко, в любви, спокойствии и в безопасности», — прокомментировала кадры телеведущая. По словам Тодоренко, во время рождения ребенка она слушала гипнотические аффирмации в наушниках.

Тодоренко и ее супруг Влад Топалов стали родителями во второй раз. Новорожденного сына пара назвала Миром.