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Регина Тодоренко опубликовала видео с родов
Фото: Telegram-канал «Регина Путешественница»
Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала видео с родов в своем Telegram-канале. В ролике видно, как расслабленная знаменитость ест пиццу во время схваток.
«На этом видео я проживаю одну из схваток! Каждой женщине желаю рожать легко, в любви, спокойствии и в безопасности», — прокомментировала кадры телеведущая. По словам Тодоренко, во время рождения ребенка она слушала гипнотические аффирмации в наушниках.
Тодоренко и ее супруг Влад Топалов стали родителями во второй раз. Новорожденного сына пара назвала Миром.