Регина Тодоренко опубликовала фото в нижнем белье

Фото в нижнем белье из ванной показала в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица и телеведущая Регина Тодоренко.

«Уже близка к цели», — подписала она снимок, пояснив, что пока не считает свой пресс и ягодицы идеальными, однако в 2024 году планирует устранить все недостатки.

Тодоренко добавила, что на текущий год, помимо борьбы за фигуру мечты, у нее много целей. В частности, она планирует отправиться в экспедицию по Антарктиде, сделать дома ремонт и больше времени проводить с семьей.

Ранее вернувшимся после праздничных каникул прессом похвасталась популярная журналистка, писательница и телеведущая Алена Водонаева.