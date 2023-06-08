Регина Тодоренко в нижнем белье пробежалась босиком по улице и записала видео

Видео пробежки по улице босиком и в нижнем белье опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Регина Тодоренко.

«Да, вид у меня максимально странный. У меня просто каждая минута на счету», — объяснила свой поступок телеведущая. Как оказалось, она опаздывала на самолет.

В опубликованном в сторис видео она едет в лифте, затем бежит к выходу из здания, а затем через парковку добирается до своей машины. На фоне играет песня Rammstein «Du Hast».

Ранее Регина Тодоренко показала шпагат на пилоне.