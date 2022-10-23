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22:41, 23 октября 2022
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Раскрыты признаки новой опасной разновидности токсикомании у подростков

Раскрыты признаки новой опасной разновидности токсикомании у подростков
Фото: Unsplash

Признаки новой опасной разновидности токсикомании — сниффинга — у подростков раскрыли в Роспотребнадзоре. По данным специалистов, этой зависимости больше всего подвержены дети от 9 до 17 лет.

«Сниффинг — это разновидность токсикомании, при которой ребенок вдыхает газ из зажигалок или баллончиков для их заправки. Он вызывает хронические болезни, тормозит психическое развитие. Ребенку все труднее учиться, снижается интеллект, развивается депрессия. Поведение становится агрессивным и неуправляемым», — говорится в сообщении.

Стало известно, что при вдыхании газа у человека возникает гипоксия, что связано со снижением концентрации кислорода в крови. Это негативно влияет на функции головного мозга, сердечно-сосудистой системы. При этом последствия могут быть самыми разными: от головной боли до аритмии и паралича дыхания. В результате сердечной недостаточности, вызванной нехваткой кислорода, ситуация может дойти и до летального исхода, предупреждают эксперты.

Ранее сообщалось, что более чем на четверть сократилась с 2016 года распространенность наркологических заболеваний среди жителей Москвы.

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