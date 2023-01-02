Токсиколог предупредил об опасности популярных способов борьбы с похмельем

Об опасности популярных способов борьбы с похмельем предупредил в интервью радио Sputnik врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов. Эксперт рассказал, чего не стоит делать на следующий день после застолья.

«В русском языке одним и тем же словом "похмелье" называют два принципиально разных состояния: отравление продуктами распада этанола, когда человек слишком много выпил накануне, и комплекс симптомов, характерных для зависимого от алкоголя человека, который медики называют абстинентным синдромом», — заявил Водовозов.

По его словам, не нужно пытаться восстановить свою работоспособность при помощи кофе и любых кофеиносодержащих продуктов, если накануне употребляли спиртное. «Одно из клинических проявлений похмелья — довольно выраженное обезвоживание. Оно проявляется сухостью во рту, головной болью. Кофеин работает как мочегонное, и мы суммируем эффект», — объяснил специалист. Кроме того, кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде, а кровь в этот момент и так сгущена на фоне обезвоживания, сердцу не очень хорошо, добавил он.

По мнению Водовозова, опасность во время похмелья также представляет баня, особенно с «парилкой». «Почему-то баня считается народным способом выведения токсинов из организма. На самом деле вы усугубите обезвоживание и увеличите нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Гипертонические кризы, инфаркты, инсульты в бане на фоне похмелья — это, к сожалению, очень распространенные проблемы», — предостерег токсиколог.

Специалист посоветовал не опохмеляться. «Это народное поверье основывается как раз на представлении о похмелье больного человека. Радикальное отличие в том, что у человека с зависимостью есть этаноловая ломка, ему плохо, потому что в крови мало этанола. Чтобы вернуться в норму, ему нужно выпить. Опохмеление работает исключительно на людях с алкогольной зависимостью. А если мы говорим о похмелье, скажем так, здорового человека, то ситуация принципиально другая. У нас в крови плещется огромное количество метаболитов этанола, которые дают картину отравления. Если мы добавляем этанола, то усугубляем ситуацию», — подчеркнул Водовозов.

Тем, у кого на фоне похмелья болит голова, врач не рекомендует принимать парацетамол, так как в данном случае он может негативно повлиять на печень, уже получившую «удар» от этанола.

Ранее четыре эффективных метода борьбы с похмельем подсказал главный врач наркологической клиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев. В первую очередь он посоветовал выспаться.