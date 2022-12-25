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17:01, 25 декабря 2022
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Токсиколог назвал алгоритм действий при похмелье после новогодней ночи

Токсиколог назвал алгоритм действий при похмелье после новогодней ночи
Фото: Unsplash

Алгоритм действий при похмелье после новогодней ночи назвал в эфире радио Sputnik врач-токсиколог Алексей Водовозов. По его словам, в этот период необходимо обеспечить себе обильное питье и отказаться от жирной пищи.

«Хорошей идеей будет перед сном выпить не более полулитра воды — обычной, не газированной и не минеральной. Этанол обладает мочегонным действием, обезвоживает, поэтому можно заранее увеличить количество воды в организме», — уточнил он.

Кроме того, следует выделить на сон как можно больше времени, добавил врач. С утра можно, помимо воды, восполнить потерянную жидкость морсом, минералкой или рассолом.

Вместо жирной пищи Водовозов рекомендует обратить внимание на более легкие варианты пищи.

Ранее рекомендации тем, кто может переесть в новогоднюю ночь, дала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог Татьяна Мещерякова. Она предупредила, что самое вредное для здоровья после обильной новогодней трапезы — резкий переход на голод или низкокалорийную диету.

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