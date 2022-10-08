Люди
18:19, 08 октября 2022
1 мин.

44-летняя Толкалина показала фигуру в купальнике в стойке на голове

44-летняя Толкалина показала фигуру в купальнике в стойке на голове
Фото: @tolkalinaliuba

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса Любовь Толкалина.

На опубликованном в личном аккаунте снимке 44-летняя знаменитость выполняет стойку на голове. Аналогичное видео-бумеранг она выложила в сторис.

«В мире, где все встало с ног на голову, нужно как-то держать баланс», — написала Толкалина. Позаниматься йогой она решила у бассейна на острове на берегу Индийского океана, где сейчас отдыхает.

Фолловеры внешний вид, идею и выносливость кинозвезды оценили. «Какие красивые ножки», «Браво!», «Вы удивительная женщина! Вдохновляете меня», «Вопреки законам гравитации никакие части тела не падают вниз. Класс!» — написали они.

Ранее фигуру с заметно округлившимся животом показала звезда 90-х, экс-участница группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова. Незадолго до этого она рассекретила свою беременность.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.