44-летняя Толкалина показала фигуру в купальнике в стойке на голове

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса Любовь Толкалина.

На опубликованном в личном аккаунте снимке 44-летняя знаменитость выполняет стойку на голове. Аналогичное видео-бумеранг она выложила в сторис.

«В мире, где все встало с ног на голову, нужно как-то держать баланс», — написала Толкалина. Позаниматься йогой она решила у бассейна на острове на берегу Индийского океана, где сейчас отдыхает.