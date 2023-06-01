Любовь Толкалина опубликовала фотографию без одежды

Актриса Любовь Толкалина опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) архивное фото, на котором изображена без одежды.

В честь первого дня лета артистка поделилась серией архивных снимков. На одном из них она запечатлена обнаженной во время прогулки по прибрежным скалам. На фоне живописного природного пейзажа Толкалина к объективу камеры повернулась спиной.

Ранее 45-летняя Любовь Толкалина опубликовала нюдсы в яблоневом саду.