Толпа подростков избила пассажира электрички в Москве

Группа подростков избила пассажира электрички на станции «Москва-Рязанская». Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 29 января. Подростки напали на мужчину и жестоко избили его. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. Личности нарушителей оперативно установили — ими оказались подростки в возрасте от 16 до 19 лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в городском округе Щелково пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина. В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медучреждение.