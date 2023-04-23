Россиян предупредили о тонкостях аренды загородных домов на лето

О тонкостях аренды загородных домов на лето россиян предупредил главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов. В интервью радио Sputnik он заявил о завышении цен на дачи до майских праздников.

«С началом теплых дней люди начинают интересоваться арендой домов на лето. Хозяева этих домов тем временем прощупывают обстановку на рынке, поэтому для начала выставляют их по максимально возможной цене. Затем, если спроса нет, снижают стоимость», — объяснил Морозов. По его словам, более-менее понятной картина становится после майских праздников, после них расценки уже сильно не изменятся.

В то же время лучшие варианты в мае уже могут оказаться разобранными, поэтому начинать изучать рынок специалист советует уже сейчас, добавил Морозов. Он порекомендовал тем, кто планирует арендовать дачу впервые, поездить и посмотреть варианты, чтобы найти максимально комфортный для себя.

Ранее стали известны предпочтения москвичей в посадках на дачах.