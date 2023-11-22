Бузова назвала топ-3 красивых мужчин российского шоу-бизнеса

Топ-3 красивых мужчин российского шоу-бизнеса назвала в новом выпуске шоу «Вопрос ребром» на YouTube известная телеведущая и певица Ольга Бузова.

Самыми красивыми артистка считает актеров Дмитрия Нагиева, Павла Прилучного и Станислава Бондаренко, который снимался в ее клипе на песню «Позови». При этом она отметила, что внешние данные никогда не играли для нее важную роль, потому что реальная красота — это то, что внутри.

«Вообще, моим мужикам со мной повезло, у меня зрение плохое. Я в целом их не вижу. То есть главное, чтобы запах был хороший и мозги были, хотя бы чуть-чуть», — заявила Бузова. Она добавила, что одним из главных показателей наличия ума считает умение шутить.

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