Раскрыт топ-5 вакансий с самыми большими средними зарплатами в стране

Специалистами с самыми высокими средними зарплатами в России стали специалисты рабочего класса, так называемые «синие воротнички», сообщает пресс-служба «Авито». В сервисе напомнили, что в ноябре 2023 года средний уровень заработка в стране составил 63 204 рубля, что на 28 процентов больше, чем годом ранее.

В пятерку лидеров работников с высокими доходами вошли: дальнобойщик, токарь, фрезеровщик, бригадир и автоэлектрик.

Уже второй месяц дальнобойщик удерживает позицию наиболее высокооплачиваемого работника. В связи с высоким спросом на водителей грузового транспорта работодатели планомерно повышают зарплаты», — прокомментировал ситуацию на рынке труда директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Кроме повышения зарплаты представителям рабочего класса также стали предлагаться различные бонусы, включая оплату питания, проживание, проезд до места работы, медицинские страховки.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере пищевого производства в Москве.