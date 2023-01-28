Люди
22:03, 28 января 2023
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Названы способы избежания травм в условиях гололеда

Названы способы избежания травм в условиях гололеда
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Способы избежания травм в условиях гололеда назвала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук Ольга Лесняк. По ее словам, падение на улице зимой может привести как к легкому ушибу, так и к перелому. Особенно опасен гололед для людей старше 50 лет.

«Люди старше 50 более склонны к переломам костей. Падение в гололед на улице — это небольшая травма, при ней не должно ничего ломаться. Однако это может происходить, если кости хрупкие. Хрупкость костей свойственна, в частности, людям старшего возраста», — объяснила Лесняк.

Врач порекомендовала возрастным россиянам в гололед по возможности оставаться дома. Если же выход на улицу необходим, нужно стараться избегать скользких тротуаров или надевать специальные приспособления на обувь, которые помогают не скользить, — такие сейчас много где продаются, отметила она.

«Людям старше 65 лет я рекомендую брать в руки трость», — добавила Лесняк.

Ранее об опасности игр в снежки россиян предупредил заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова департамента здравоохранения столицы Владимир Филимонов. Он рассказал, что такие игры могут нанести серьезные физические травмы.

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