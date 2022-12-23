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18:19, 23 декабря 2022
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Опубликован первый трейлер ремейка «Иронии судьбы»

Опубликован первый трейлер ремейка «Иронии судьбы»
Кадр: фильм «СамоИрония судьбы»

Первый трейлер ремейка знаменитого советского фильма «Ирония судьбы» опубликовал «Кинопоиск». Премьера «СамоИронии судьбы» состоится вечером 31 декабря на телеканале «ТНТ».

В современных образах героев культового новогоднего хита режиссера Эльдара Рязанова снялись артисты Ольга Бузова, Тимур Батрутдинов, Филипп Киркоров, Михаил Галустян и Ольга Картункова. В «СамоИронии судьбы» также будут показаны сцены, снятые в духе других известных кинокартин — «Иван Васильевич меняет профессию», «Карнавальная ночь» и других.

Ранее подробностями съемок ремейка поделился актер и телеведущий Гарик Мартиросян, который повторит образ бизнесмена Шпака из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Он подчеркнул, что новый проект телеканала ТНТ можно назвать лишь частичной пародией.

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