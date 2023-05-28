Стилист Александр Рогов назвал главный тренд в украшениях

Жемчуг назвал в своем Telegram-канале главным трендом в женских и мужских украшениях в этом сезоне известный российский стилист Александр Рогов.

В пример он опубликовал несколько фотографий мужчин и женщин, чьи образы стилизованы украшениями из жемчуга. Например, можно надеть на шею ожерелье из жемчуга, и даже не одно. Кроме того, можно подобрать очки с отделкой этим камнем или даже сумку.

Ранее Александр Рогов назвал самый актуальный фасон платья в текущем сезоне. По его словам, что это комбинации.