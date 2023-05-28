19:00, 28 мая 2023
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Стилист Александр Рогов назвал главный тренд в украшениях
Стилист Рогов назвал жемчуг главным трендом в женских и мужских украшениях.
Фото: Unsplash
Жемчуг назвал в своем Telegram-канале главным трендом в женских и мужских украшениях в этом сезоне известный российский стилист Александр Рогов.
В пример он опубликовал несколько фотографий мужчин и женщин, чьи образы стилизованы украшениями из жемчуга. Например, можно надеть на шею ожерелье из жемчуга, и даже не одно. Кроме того, можно подобрать очки с отделкой этим камнем или даже сумку.
Ранее Александр Рогов назвал самый актуальный фасон платья в текущем сезоне. По его словам, что это комбинации.