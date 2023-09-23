Тренер «Локомотив-Кубань» лишился двух миллионов после звонка аферистов

Почти два миллиона рублей перевел на счета мошенников баскетбольный тренер команды «Локомотив-Кубань» Владимир Анциферов. Аферисты выманили у него деньги по стандартной схеме со звонком из якобы службы безопасности Центробанка, сообщает Mash.

По данным источника, тренеру сообщили по телефону, что на него оформили кредит и теперь, чтобы не дать преступникам украсть его деньги, ему самому необходимо взять кредит. После этого разговора Анциферову позвонили «сотрудники ФСБ» и подтвердили эту информацию.

Спортсмен выполнил все требования звонивших и перевел 1,77 миллиона на «безопасный счет». Когда мошенники заявили, что нужно перевести еще два миллиона, Анциферов решил посоветоваться с коллегами, которые сказали ему, что он стал жертвой преступников. Тренер написал заявление в полицию, пишет Mash.

Ранее в Москве пенсионерка отдала аферистам накопления мужа в 25 миллионов рублей.