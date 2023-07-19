В Москве детского тренера-педофила приговорили к 21 году колонии строгого режима

Приговор московскому тренеру по теннису Сурену Аджамяну, который насиловал своих воспитанниц, вынес Зюзинский районный суд Москвы.

Педофилу было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ: «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов с использованием Интернета», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия в отношении несовершеннолетней, в том числе не достигшей 14-летнего возраста».

По данным MK.RU, педофила приговорили к 21 году колонии строгого режима. Известно, что педагог систематически развращал детей в возрасте 12-16 лет прямо в тренерской. На момент, когда родители одной из спортсменок узнали о приставаниях тренера, мужчине было 59 лет.

В 2021 году стало известно, что тренер четыре года насиловал свою воспитанницу 2005 года рождения. Девочка сама рассказала обо всем родителям.