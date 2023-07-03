Тренер по речи рассказал о влиянии акцента на качество жизни
Тренер по речи Сергей Че назвал причины избавиться от регионального акцента.
О влиянии регионального акцента на качество жизни в беседе с «Мослентой» рассказал тренер по речи и лингво-ментор Сергей Че. Он заявил, что акцент может стать причиной невозможности повышения на работе и назвал основные причины избавиться от него.
Во взрослой жизни региональный акцент сильно мешает продвинуться по социальной лестнице, человеку с акцентом сложно претендовать на место руководителя и ждать карьерного роста. Конечно, в редких случаях, можно наблюдать, когда региональный акцент становится изюминкой человека, к примеру у блогера, комика или актера, однако это скорее исключение из правила. Все же чаще всего наличие регионального акцента — это препятствие на пути к достижениям поставленных целей.
Кроме того, по словам специалиста, проблема людей с региональным акцентом заключается в том, что их слушают, но не воспринимают. Это происходит из-за паттернов поведения, которые идут еще со школьного возраста, где ученик с региональным акцентом нередко является изгоем.
Избавляться от акцента стоит, когда это необходимо по долгу профессии. Например, если приходится много общаться с людьми и в планах — выстраивание доверительных отношений с коллегами, заключение партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
Грамотная речь и чистый акцент делают нас в глазах собеседника убедительным, автоматически повышают наш статус и пробуждают доверие на психологическом уровне. К примеру, если вы с русским акцентом приедете строить бизнес в англоязычную страну, то вас ждет ряд серьезных трудностей. Ведь каким бы грамотным вы ни были специалистом и как искусно бы ни строили свой бизнес, иностранцы обычно не хотят пользоваться услугами людей, которые говорят на английском с русским акцентом.
В быту же акцент не доставит проблем, добавил Сергей Че.
Тренер по речи выделил три основные причины избавиться от регионального акцента. Первая — его устранение поможет избежать недопонимания в общении с людьми. Второе — отсутствие акцента станет возможностью закрепиться на работе среди коллег. И третье — работа над акцентом станет способом повлиять на формирование грамотной речи у детей.
В заключении эксперт уточнил, что избавиться от акцента с возрастом поможет только специалист. Самостоятельно исправить речь, по его словам, можно только в течение 15-20 лет. В этом особенно поможет общение с носителями языка.
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