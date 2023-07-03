Тренер по речи рассказал о влиянии акцента на качество жизни

Кроме того, по словам специалиста, проблема людей с региональным акцентом заключается в том, что их слушают, но не воспринимают. Это происходит из-за паттернов поведения, которые идут еще со школьного возраста, где ученик с региональным акцентом нередко является изгоем.

Избавляться от акцента стоит, когда это необходимо по долгу профессии. Например, если приходится много общаться с людьми и в планах — выстраивание доверительных отношений с коллегами, заключение партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.