Тренер пропавшей 16-летней фигуристки запрещала ей общаться с родственниками

Тренер 16-летней фигуристки Алины Горбачевой запрещала ей общаться с родственниками. Об этом KP.RU рассказала бабушка пропавшей накануне спортсменки.

«Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем», — поделилась в интервью родственница Горбачевой.

Женщина добавила, что не виделась с внучкой последние три года. Она отметила, что в последнее время девушка жила с тренером Софьей Федченко, утверждавшей, что спортсменке так легче добираться на тренировки. Бабушка фигуристки рассказала, что у Горбачевой была с собой банковская карта, с которой она сняла около 20-30 тысяч рублей, взяла свой паспорт и после ссоры с наставницей ушла из ее дома.

Ранее по факту исчезновения 16-летней фигуристки следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.