Павел Прилучный раскрыл пол и имя третьего ребенка

Пол и имя своего третьего ребенка раскрыл на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актер Павел Прилучный. Его молодая жена, актриса Зепюр Брутян родила сына, которого решили назвать Макаэлем.

«Любимая, спасибо за сына! Семья растет», — подписал он фото супруги с новорожденным малышом в руках на фоне надписи: «Welcome Mikael».

«Микаэль? Это же не русское имя», «Макаэль — армянское имя, в Армении называют Мико. Среди армян очень распространенное имя», «Микаэль Павлович…», «Красивое и необычное имя! С прибавлением», «Очень красивое имя», — прокомментировали юзеры.

Ранее Прилучный опубликовал в соцсетях видео с партнерских родов. Артист женился на матери своего третьего ребенка Зепюр Брутян в 2022 году. От первого брака с актрисой Агатой Муцениеце у него осталось двое детей.