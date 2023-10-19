11:44, 19 октября 2023
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Три человека пострадали при пожаре в московской клинике
Три человека госпитализировали после пожара в частной клинике в Москве.
Три человека, два из которых находятся в тяжелом состоянии, госпитализировали после пожара в частной клинике в Москве на Автозаводской улице. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает Mash, публикуя видео с места ЧП.
Издание сообщает, что очаг возгорания находится в подвале, где стоят аккумуляторы, служащие резервным источником питания для хирургического отделения. Из-за распространения дыма из подвала по зданию количество жертв может возрасти, отмечает Mash.
На место приехали пожарные и бригады скорой помощи.
Ранее стало известно, что квартира с восемью кошками сгорела на улице Мосфильмовской в Москве.