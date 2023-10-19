Три человека пострадали при пожаре в московской клинике

Три человека, два из которых находятся в тяжелом состоянии, госпитализировали после пожара в частной клинике в Москве на Автозаводской улице. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает Mash, публикуя видео с места ЧП.

Издание сообщает, что очаг возгорания находится в подвале, где стоят аккумуляторы, служащие резервным источником питания для хирургического отделения. Из-за распространения дыма из подвала по зданию количество жертв может возрасти, отмечает Mash.

На место приехали пожарные и бригады скорой помощи.

Ранее стало известно, что квартира с восемью кошками сгорела на улице Мосфильмовской в Москве.