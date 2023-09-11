07:39, 11 сентября 2023
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Три четверти избирателей проголосовали за Сергея Собянина на выборах мэра Москвы
Сергей Собянин набрал более 76 процентов голосов на выборах мэра Москвы.
Три четверти избирателей проголосовали за Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. По данным Мосгоризбиркома по состоянию на 05:27 понедельника, 11 сентября, действующий глава города набрал 76,38 процента голосов.
На втором месте оказался кандидат от КПРФ Дмитрий Зюганов, ща него отдали голоса 8,11 процента избирателей. Заместители председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 5,61 и Владислав Даванков («Новые люди») набрали 5,61 и 5,34 процента, депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) — 3,93 процента голосов избирателей.
Трехдневные выборы мэра столицы и депутатов муниципальных образований ТиНАО начались в Москве в пятницу, 8 сентября и завершились в воскресенье, 10 сентября.