Три четверти избирателей проголосовали за Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. По данным Мосгоризбиркома по состоянию на 05:27 понедельника, 11 сентября, действующий глава города набрал 76,38 процента голосов.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Дмитрий Зюганов, ща него отдали голоса 8,11 процента избирателей. Заместители председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) 5,61 и Владислав Даванков («Новые люди») набрали 5,61 и 5,34 процента, депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) — 3,93 процента голосов избирателей.

Трехдневные выборы мэра столицы и депутатов муниципальных образований ТиНАО начались в Москве в пятницу, 8 сентября и завершились в воскресенье, 10 сентября.