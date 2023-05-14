Врач назвала три группы особенно подверженных развитию рака людей

Три группы людей, особенно подверженных развитию онкологических заболеваний, назвала в беседе с «Российской газетой» врач-онколог Юлия Вахабова. Это пожилые, курящие и люди с генетической предрасположенностью к раку.

По словам специалиста, с возрастом у человека ослабевает иммунитет, из-за чего пожилые люди становятся более уязвимыми. Поэтому особенно важно следить за здоровьем после 50 лет, подчеркнула Вахабова.

У курящих людей риск развития рака легких повышается в семь раз из-за отрицательного влияния этой привычки на весь организм, добавила она.

Ранее о риске развития рака из-за компьютерной томографии (КТ) заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников.