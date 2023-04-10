Мясников назвал три опасных бытовых прибора

Опасные бытовые приборы назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он предупредил, что в некоторых случаях использование стиральных машин, кондиционеров и увлажнителей воздуха приводит к проблемам со здоровьем.

Из-за влажности в стиральных машинах легко размножается плесень, ее споры могут попасть в воздух и спровоцировать пневмонию. Эксперт пояснил, что воспаление легких по этой причине возможно только у людей с сильно ослабленным иммунитетом.

Доктор также напомнил об опасности грибков и бактерий, живущих в фильтрах кондиционеров. Попадая в легкие человека, они могут вызывать «болезнь легионеров» — инфекцию, поражающую легкие. Кроме того, микроорганизмы могут размножаться в грязных увлажнителях воздуха. «Увлажнитель — вещь хорошая, но чистить надо. То же самое относится к кондиционерам», — заключил Мясников.

Ранее Мясников назвал самый опасный вид головной боли. Он уточнил, что один из видов мигрени может привести к инсульту.