Нутрициолог назвала три самых полезных гарнира

Три самых полезных гарнира назвала «Мосленте» доктор натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова. По ее словам, идеальный гарнир — легкий, питательный и полезный.

«К таким относятся в первую очередь овощи. Тушеные в собственном соку или запеченные в духовке кабачки, баклажаны, сладкий перец, помидоры, морковь, лук, тыква, цветная капуста. Также подойдут крупы, например, булгур или бурый рис. Для разнообразия вкуса в них можно добавлять специи, зелень, нерафинированное растительное масло, грибы, тушеные морковь с луком», — сказала она.

Замыкают тройку бобовые: фасоль, нут, горох, чечевица. Натуропат отметила, что в них большое количество белка, поэтому бобовые стоит регулярно включать в рацион. Новикова добавила, что в каждом приеме пищи обязательно должна быть зелень, содержащая клетчатку, витамины и минералы.

«Идеальным дополнением к этим гарнирам будут нежирные сорта мяса и рыбы. Их также можно варить или запекать в духовке», — уточнила специалист.

Ранее два самых полезных гарнира назвала диетолог Гульшат Сираева. Это овощи и определенные сорта риса.