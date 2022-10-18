Доктор Мясников раскрыл три причины усталости

Три причины усталости раскрыл в своей авторской программе «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Это лишний вес, неправильное питание и стресс.

«Если вы сделаете МРТ, вы увидите, что у вас сердце находится вот в такой жировой капсуле, и сердцу трудно работать. И печень находится в жировой капсуле. Так что это как бы душит вас не только снаружи, но и изнутри», — обратился доктор к пациентам с ожирением. Кроме того, при лишнем весе могут возникнуть гормональные нарушения, сопровождающиеся бессонницей и чувством слабости.

Врач напомнил о важности сбалансированного рациона. Он посоветовал есть больше фруктов, овощей и рыбы.

«Привычная нам еда провоцирует усталость. Я говорю "привычная нам", потому что, чем мы питаемся? Мы питаемся колбасами, мы питаемся на бегу, мы питаемся кулинарией, мы питаемся этой выпечкой, мы питаемся фаст-фудом, а это то, что сжигает вашу энергию», — объяснил Мясников.

Хроническая усталость может быть вызвана стрессом и депрессией. Мясников заявил, что расстройства психики возникают у людей, переживающих по любому поводу.

«Жизнь с утра до вечера "высверливает" мозг. Давайте понимать, что для нас важно, понимать, что какие-то события мы можем изменить, а что-то мы не можем изменить», — сказал телеведущий.

Ранее Мясников заявил об опасности нарушения режима сна. Он предупредил тех, кто рано встает в рабочие дни и любит поспать подольше в выходные, что злоупотреблять этим не стоит.