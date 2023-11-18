Доктор Гинзбург назвал приводящие к тромбозам продукты

Продукты, сгущающие кровь и приводящие к тромбозам, назвал aif.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, нужно умеренно употреблять сладкое, субпродукты и бобовые.

Печень, почки и сердце животных повышают гемоглобин и способствуют загущению крови. Вязкость крови также увеличивают богатые растительными белками фасоль и горох. Выпечка, белый хлеб и кондитерские изделия повышают уровень глюкозы в крови и могут привести к образованию тромбов.

Доктор также напомнил об опасности некоторых напитков. Это газировки, пакетированные соки, морсы, соленые напитки типа рассолов и алкоголь. Все они сгущают кровь.

Ранее Гинзбург раскрыл принципы питания для продления жизни.