16:44, 18 ноября 2023
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Доктор Гинзбург назвал приводящие к тромбозам продукты
Доктор Гинзбург: употребление сладкого и бобовых может привести к тромбозу.
Фото: Unsplash
Продукты, сгущающие кровь и приводящие к тромбозам, назвал aif.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, нужно умеренно употреблять сладкое, субпродукты и бобовые.
Печень, почки и сердце животных повышают гемоглобин и способствуют загущению крови. Вязкость крови также увеличивают богатые растительными белками фасоль и горох. Выпечка, белый хлеб и кондитерские изделия повышают уровень глюкозы в крови и могут привести к образованию тромбов.
Доктор также напомнил об опасности некоторых напитков. Это газировки, пакетированные соки, морсы, соленые напитки типа рассолов и алкоголь. Все они сгущают кровь.
Ранее Гинзбург раскрыл принципы питания для продления жизни.