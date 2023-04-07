Гинзбург перечислил способные снизить вероятность тромбоза продукты

Продукты, употребление которых способно снизить вероятность образования тромбов, перечислил в интервью «Вечерней Москве» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он заявил, что в этом поможет жирная морская рыба и некоторые ягоды.

Эксперт рекомендует «подкрашенные» ягоды — малину, ежевику, бруснику и голубику. Кроме того, снижению риска тромбообразования способствует зеленый чай, горячий шоколад и какао, а также различные приправы — куркума, красный перец. Это продукты с противовоспалительными свойствами. Употребление перечисленных продуктов не исключит полностью вероятность появления тромбов, но значительно снизит ее, подчеркнул Гинзбург.

Ранее о смертельной опасности варикозного расширения вен предупредил доктор Александр Мясников. Он назвал это заболевание одной из причин развития тромбоэмболии.