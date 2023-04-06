В Москве нашли мумифицированный труп умершей полтора года назад женщины

Мумифицированный труп женщины обнаружили в одной из квартир на юге-западе Москвы. Тело пенсионерки пролежало там около полутора лет, сообщает MK.RU.

По информации издания, полицейские вскрыли квартиру после жалоб соседей на протечки. Внутри правоохранители обнаружили тело женщины 1937 года рождения, предположительно скончавшейся около полутора лет назад. Дату и обстоятельства смерти жительницы столицы предстоит выяснить специалистам, пишет издание.

Ранее спасатели вызволили пожилую женщину из запертой квартиры в Москве.