Трупы братьев-близнецов нашли в московской квартире

Тела братьев-близнецов нашли на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает MK.RU.

По информации источника, мужчины перестали выходить на связь 7 марта, рассказала хозяйка жилья на Нахимовском проспекте. По ее словам, на лестнице стал проявляться характерный трупный запах, после чего женщина решила заявить в полицию.

Правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили тела 34-летних мужчин, которые были братьями. Характер повреждений позволил предположить, что они покончили с собой. Также погибшие оставили завещание, в котором упомянули, что квартирные доли завещают матери, а свой прах просят развеять в живописном месте на природе.

Ранее тела четырех мужчин обнаружили на территории складского комплекса на востоке столицы.