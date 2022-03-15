Сегодня в 01:38
1 мин.

Трупы братьев-близнецов нашли в московской квартире

Люди /
Трупы братьев-близнецов нашли в московской квартире
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Тела братьев-близнецов нашли на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает MK.RU.

По информации источника, мужчины перестали выходить на связь 7 марта, рассказала хозяйка жилья на Нахимовском проспекте. По ее словам, на лестнице стал проявляться характерный трупный запах, после чего женщина решила заявить в полицию.

Правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили тела 34-летних мужчин, которые были братьями. Характер повреждений позволил предположить, что они покончили с собой. Также погибшие оставили завещание, в котором упомянули, что квартирные доли завещают матери, а свой прах просят развеять в живописном месте на природе.

Ранее тела четырех мужчин обнаружили на территории складского комплекса на востоке столицы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.