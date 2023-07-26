Москвичей возмутили правила посещения туалета в столичном ТЦ

Правила посещения туалета в столичном торговом центре (ТЦ) «Планерная» возмутили москвичей. Горожане пожаловались на взимание платы в случае отсутствия чека из ресторанов местного фуд-корта. Обсуждение разгорелось в группе «Подслушано в Тушино» во «ВКонтакте».

«Правила бесплатного посещения имеют клиенты фуд-корта при условии предъявление кассового чека о покупке на текущую дату», — указано в объявлении у туалета в ТЦ.

Стоимость посещения для посетителей, которые не попадают в льготную категорию, составляет 30 рублей. При этом автор публикации указал, что на других этажах здания таких объявлений нет.

«Да уж. Хоть руки можно будет помыть?», «Можно стать клиентом, обойдя пару-тройку оставленных подносов», «Видели ли бы вы эти туалеты!», «За их туалеты даже рубль жалко заплатить», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичей возмутила стоимость посещения туалета в метро.