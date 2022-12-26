Россиянам назвали стоимость новогодних туров на море

Стоимость новогодних туров на море назвала россиянам руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что тур в Египет или Турцию в праздник обойдется в 100 тысяч рублей. При этом цены снизятся почти в два раза после каникул, уточнила эксперт.

«Не стоит ждать горящих предложений на даты новогодних каникул — их не бывает! Относительно дешево сейчас можно забронировать пакетные туры в Турцию или Египет, недельный тур на двоих, с датами вылета 30-31 декабря обойдется от 95-105 тысяч рублей», — рассказала она.

За более теплым морем, в котором можно искупаться, Демиденко посоветовала лететь в ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланку, Индию или на Мальдивы. Стоимость туров сюда выше — в среднем от 145 тысяч рублей на двоих в Эмираты, и около 203 тысяч в Таиланд.

Ранее популярные направления для путешествий в зимние каникулы перечислили россияне в ходе опроса.