Турагент назвала пять направлений по России для отдыха вдвоем

Пять направлений для отдыха вдвоем в России назвала «Мосленте» эксперт по туризму, основатель агентства Family Dreamtrip Анна Верас. Первое место в ее списке занял Санкт-Петербург.

«Здесь можно сходить в местный планетарий, посмотреть разведение Поцелуева моста и прогуляться вдвоем по местным паркам: Михайловскому, Летнему и Центральному на Елагином острове. Особый настрой придадут экскурсии по крышам», — сказала она.

Далее Верас порекомендовала заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе. По ее словам, здесь романтиков ждут уединение, пейзажи, напоминающие Грецию и Италию, аромат можжевельника и ласковое теплое море.

Еще одно направление основатель агентства назвала остров Ольхон на Байкале: туда стоит ехать, чтобы увидеть уникальную скалу Шаманку, взойти на священную гору Жиму и посетить настоящую русскую баню.

По ее мнению, можно найти множество интересных мест для отдыха вдвоем и в Подмосковье. «Это может быть стильный эко-отель или огромный комплекс, где есть бассейны с морской водой и лечебными процедурами», — объяснила Верас.

Замкнул список рекомендаций Крым. Здесь Верас посоветовала избегать шумных набережных и популярных ресторанов, а съездить на лавандовые поля в момент цветения и прогуляться по дворцам и паркам.

«Различные кемпинги и эко-варианты на побережье дают возможность относительно недорого провести время на берегу моря», — сказала эксперт.

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