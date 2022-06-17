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Турагент назвала пять лайфхаков для комфортного авиаперелета с детьми

Турагент назвала пять лайфхаков для комфортного авиаперелета с детьми
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пять главных лайфхаков, которые смогут помочь при авиаперелете с ребенком, назвала «Мосленте» эксперт по туризму, основатель агентства Family Dreamtrip Анна Верас.

По ее словам, для комфортного путешествия в первую очередь следует выбирать рейс, совпадающий по времени с детским сном. Для коротких перелетов это день, а для длительных — ночь. Верас советует брать в самолет игрушки ребенка, раскраски и книги. «Идеально брать все новое, то, что ребенок еще не видел. Или же очень любимые игрушки, в которые ребенок может играть долгое время», — сказала она.

Турагент напомнила о специальных платных услугах сопровождения в аэропортах. Работник поможет пройти регистрацию без очереди, на досмотре поможет с коляской и вещами. Особенно это актуально, если с детьми летит только один из родителей.

«Сейчас на рейсах до четырех часов не предоставляется питание, поэтому лучше о еде для ребенка позаботиться заранее. Но даже если в полете предусмотрено питание — возьмите перекус, чтобы можно было на какое-то время занять ребенка. К тому же, могу сказать по опыту, у детей в путешествии отличный аппетит», — объяснила Верас.

Эксперт порекомендовала сохранять спокойствие и позитивный настрой во время перелета, так как дети очень хорошо чувствуют тревожность и начинают быстро поддаваться ей.

Ранее россияне назвали стоимость идеального отпуска. Средний бюджет путешествия мечты на сегодняшний день составляет 160 тысяч рублей.

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