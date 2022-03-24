В России начали предлагать туры за рубеж за картами Visa и Mastercard

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о появлении путевок за рубеж для оформления карт Visa и Mastercard.

«Спрос на туры за рубеж за картами Visa и Mastercard действительно появился, мы получаем все больше запросов от турагентов о возможности организовать подобные поездки. Продукт сейчас готовится. Сейчас планируется, что это будут туры в Армению, Казахстан и Узбекистан. Рассматриваем и Киргизию (туры на Иссык-Куль)», —рассказала руководитель департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская. Она также отметила, что на данный момент решается вопрос о предложении подобного тура в Турцию.

За оформлением Visa и Mastercard предлагает поехать в Узбекистан и Туроператор «ВЕДИ Групп».

Эксперты банковского рынка также предполагают, что круг туроператорских компаний, которые станут предлагать «карточные туры» в страны постсоветского пространства, будет только расширяться.

Ранее россиян предупредили о новых видах мошенничества на фоне санкций. Аферисты начали предлагать «обход» блокировки карт Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками.