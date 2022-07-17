Врач назвала лайфхаки по избавлению от тяги к сладкому

Причины появления зависимости от сладкого и лайфхаки по избавлению от тяги к сахару назвала «Мосленте» врач, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.

Традиционно считается, что непреодолимое желание есть сладкое вызвано гипогликемией, резистентностью к инсулину, кандидозом и дисрегуляцией дофамина. Однако такая зависимость не всегда вызвана патологией.

«Очень часто у пациентов, страдающих от тяги к сладкому, я выявляю недосып, например. Банальное обезвоживание, повышенный уровень стресса и плохое питание. Казалось бы, безобидные привычки "недосыпать" и "недопивать" могут привести к повышенному употреблению сахара, а после чего и к метаболическому синдрому», — объяснила врач.

Чтобы ограничить тягу к сладкому, можно начать принимать органические кислоты. Употребление одновременно с углеводной пищей яблочного уксуса или лимонного сока снижает гликемический ответ организма и предотвращает развитие реактивной гипогликемии.

Кроме того, Юзуп порекомендовала применять масла MCT и SCT. Она пояснила, что МСТ — это жиры кокосового масла, а SCT — масла травяного происхождения. Они способствуют образованию кетонов, помогающих сократить потребность в сладком.

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