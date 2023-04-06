Нутрициолог объяснила тягу к вредной пище

_Физиологическая причина. _

Человек интуитивно понимает, что ему необходим какой-то конкретный продукт. Чаще всего такая тяга связана с дефицитом какого-либо минерала (хром, кальций, цинк, селен). Например, по словам врача, беременных женщин часто тянет на мел — организм таким образом сигнализирует о недостатке кальция. Другой пример — желание съесть что-то соленое может быть связано с закислением организма и дефицитом щелочных минералов, где натрий является ключевым.

Привычку к сладкому и жирному часто связывают с наличием в организме грибков или паразитов. Например, зависимость от жирной сметаны, мяса и соусов может сигнализировать о наличии паразитарных заболеваний, уточнила диетолог.

Исключить из рациона специалист рекомендует в первую очередь сладкие газированные напитки и энергетики, которые оказывают серьезный вред организму на уровне физиологии. Данную категорию продуктов можно отнести к категорически опасным для здоровья напиткам, подчеркнула она.

Кроме того, специалист советует отказаться от трансжиров (гидрогенизированные масла, маргарин). А соленые продукты (соленая рыба, морепродукты, колбасы, консервированные овощи) рекомендуется употреблять не чаще 2-3 раз в неделю.