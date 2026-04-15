У Пугачевой нашли долги на десятки тысяч за квартиру рядом с Кремлем

Певица Алла Пугачева накопила коммунальные долги за квартиру рядом с Кремлем. По данным Telegram-канала Shot, на артистке висит долг в размере почти 100 тысяч рублей.

Пятикомнатную квартиру с видом на храм Христа Спасителя певица приобрела в 2004 году. Она находится в жилом комплексе премиум-класса в Филипповском переулке. Пугачева, проживающая на Кипре, не выплатила задолженность в размере почти 100 тысяч рублей, 83 из которых — за жилищно-коммунальные услуги, остальное — взносы на капремонт.

Квартира звезды оценивается более чем в 500 миллионов рублей. Кроме того, ей принадлежат два машино-места в том же доме площадью более 27 квадратов.

