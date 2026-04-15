Опубликовано 15 апреля 2026, 05:561 мин.
У Пугачевой нашли долги на десятки тысяч за квартиру рядом с Кремлем
Shot: Пугачева накопила долги за квартиру рядом с Кремлем на 100 тысяч рублей.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Певица Алла Пугачева накопила коммунальные долги за квартиру рядом с Кремлем. По данным Telegram-канала Shot, на артистке висит долг в размере почти 100 тысяч рублей.
Пятикомнатную квартиру с видом на храм Христа Спасителя певица приобрела в 2004 году. Она находится в жилом комплексе премиум-класса в Филипповском переулке. Пугачева, проживающая на Кипре, не выплатила задолженность в размере почти 100 тысяч рублей, 83 из которых — за жилищно-коммунальные услуги, остальное — взносы на капремонт.
Квартира звезды оценивается более чем в 500 миллионов рублей. Кроме того, ей принадлежат два машино-места в том же доме площадью более 27 квадратов.
