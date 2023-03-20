У московского школьника нашли огнестрельное оружие. За хранение боевого пистолета 16-летнего подростка арестовали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, оперативники установили причастность молодого человека к незаконному хранению оружия. Как сообщил собеседник агентства, сигнальный пистолет модели МР-371 был переделан в огнестрельное оружие и в настоящий момент пригоден для использования.

Возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия») и части 1 статьи 223 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы, сейчас подросток находится под подпиской о невыезде.

Ранее Следственный комитет заинтересовался взорвавшим Вечный огонь в Подмосковье школьником.